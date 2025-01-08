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Yazar Okulu'nun bu haftaki konuğu yazarımız Mustafa Urhan

Talas Belediyesi'nin kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarları buluşturduğu Yazar Okulu Seminerleri programı yeni yılda da hız kesmeden sürüyor. Seminerlerin altıncısında Gazetemiz yazarlarından eğitimci Mustafa Urhan, 9 Ocak Perşembe günü gençlerle bir araya gelecek.

Yazar Okulu'nun bu haftaki konuğu yazarımız Mustafa Urhan

Eğitim ve edebiyat dünyasına sağladığı katkılarda dikkat çeken Talas Belediyesi’nin aralık ayında başlattığı yepyeni bir program olan Yazar Okulu Seminerleri programı yeni yılda da ara vermeden devam ediyor. Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programının altıncı haftadaki konuğu eğitimci yazar Mustafa Urhan olacak.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde 9 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak programda roman dalında bilgiler aktarılacak. Ocak ayı boyunca yapılacak Yazar Okulu Seminerleri, Talas Belediyesi’nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

Haber Merkezi

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