Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Kayseri - Malatya Karayolu Kamber Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ambulansın kamyonete çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Kaza Kayseri - Malatya Karayolu Kamber mevkiinde meydana geldi. Tokat’tan Kayseri’ye hasta taşıyan G.T. idaresindeki ambulans, A.I. idaresindeki kamyonete çarptı. Araçlar çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Kamyonette bulunan 1 kişi ile ambulansta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

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