Kayseri, Mimar Sinan'ı anıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mimari üslubu ve fonksiyonuyla mimarlık tarihinin zirvesinde yer alan Mimar Sinan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, “Eşsiz deha Mimar Sinan’ı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan’ın vefatının 436’ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç mesajında, “Mimariye adeta hayat veren Mimar Sinan’ı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Sadece bulunduğu coğrafyaya değil, fetihler dolayısıyla geniş bir coğrafyaya mimari alanda katkı sağlayan Kayseri’nin Ağırnas Mahallesi doğumlu Mimar Sinan, vefatının 436’ncı yıl dönümünde hatırlanarak rahmetle yâd ediliyor. Bu kapsamda Mimar Sinan’ı daha iyi tanıtmak ve anlatabilmek için projeler ortaya koyan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, koca Sinan’ın doğduğu mahallede sıra dışı anma etkinliği düzenlemişti.

Mesajında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Valiliği ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirdikleri ‘Kayseri’de Sinan Zamanı’ başlığı altında köy okulları duvarlarının, sanatçı ve çocukların katılımıyla eşsiz deha Mimar Sinan’ın eserleriyle süslenen etkinlikten bahseden Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde, Kayseri Valiliğimiz ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde eşsiz dehamız koca mimarımız, Mimar Sinan’ımızı elimizden geldiğinde anmaya, çocuklarımıza ve kamuoyuna anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Şükürler olsun güzel bir etkinlik de oldu” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Mimar Sinan’ın halka, insanlığa, tarihe, mimariye ve gönüllere dokunan bir isim olduğunu belirterek, “Medeniyetimize, insanlığa böylesine hizmet etmiş olan 98 yaşında vefat eden büyük usta, ömrünün son yıllarına kadar çalışan, Selimiye Camii gibi muazzam bir eseri, ustalık eserini ortaya koyan, insanlığa hizmetten kaçınmayan bir duruş sergilemiş, hepimize örnek olmuş bir değerimiz olmuştur. Halka, insanlığa, tarihe, mimariye ve gönüllere mâl olmuştur. Biz de onun izinde, yolunda olmakta, onun ufku ve ülküsü doğrultusunda hizmet etmek durumundayız. Rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz, mekânı, makamı cennet olsun” ifadelerinde bulundu.

“Duyguyla gönlümüzdedir, düşünce ve bilimi ile aklımızdadır”

Mimar Sinan’ın, Kayseri’nin ve Türk İslam medeniyetinin maddi mimarlarından olduğu gibi aynı zamanda manevi mimarlarından da olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Yapılar inşa ederken, o yapıların sanatını, estetiğini konusuna göre, hizmet alanına göre tasarlayan süsleyen bu unutulmaz deha, o maddi yapının bir de manevi tarafı olduğunu bize nakışlarla, desenlerle, kavislerle hatırlatmakta, onu da vurgulayarak, altını sanatlıca çizmektedir. Bu yönüyle de hem maddi hem de manevi manâda bizim mimarımızdır. Duyguyla gönlümüzdedir, düşünce ve bilimi ile aklımızdadır, örnek şahsiyeti ve hayatı ile de ahlakımızda, yaşantımızdadır” düşüncelerine yer verdi.

Mesajının sonunda Başkan Büyükkılıç, aradan geçen 436 yıla rağmen hala gerek mimari eserleri ile gerek ortaya koyduğu sanatı ve ahlakı ile gerekse örneklik teşkil eden hayatı ile yaşantımızda büyük bir yer tutan ve her geçen gün önemini arttıran Mimar Sinan’ın gönüllerde yaşadığını kaydederek, bu yönüyle yaşamını sürdürdüğünü sözlerine ekledi. Bu vesile ile Büyükkılıç, Mimar Sinan’ı, vefatının yıl dönümünde rahmetle, saygıyla ve minnetle andığını yineledi.