21 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

21 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ’uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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