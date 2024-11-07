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Kayseri'nin 3'üncü Lig takımının adı Solwie Enerji Erciyes 38 FK oldu

Kayseri'yi TFF 3'üncü Lig'de temsil eden mavi – siyah – beyazlı takım isim sponsorluğu sonucu Solwie Enerji Erciyes 38 FK adını aldı.

Kayseri'nin 3'üncü Lig takımının adı Solwie Enerji Erciyes 38 FK oldu

Kayserispor dışında profesyonel futbol liginde şehri temsil eden takımın ismi ve logosu sezon başında değişmişti. Geçen sezon ligde Talasgücü Belediyespor olarak mücadele eden takımın maddi nedenlerden dolayı ligden çekileceğinin açıklanmasının ardından isim ve logosu değişti. Adı Erciyes 38 FK olan takımın logosu ve yönetimi değişti. Kulüp başkanı Ahmet Dirgenali yönetiminde sezonun başlamasına 1 ay kala çalışmalara başlayan takımın takımın isim sponsorluğu sonucu adı Solwie Enerji Erciyes 38 FK oldu.

Haber Merkezi

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