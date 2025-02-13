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Kayseri'nin Aydınlatma Altyapısı Yenileniyor: 7/24 Bakım ve Modernizasyon Çalışmaları

Kayseri, çevre aydınlatma sistemleri ve alt geçitlerde yürütülen bakım ve modernizasyon çalışmalarıyla daha aydınlık ve güvenli hale getiriyor. Profesyonel ekipler, 7 gün 24 saat çalışarak şehirdeki aydınlatma altyapısını yeniliyor ve modern teknolojilerle donatıyor.

Kayseri'nin Aydınlatma Altyapısı Yenileniyor: 7/24 Bakım ve Modernizasyon Çalışmaları

Kayseri merkezdeki 25 farklı noktada yaklaşık 600 çevre aydınlatması ve 28 araç alt geçidindeki 560 aydınlatma armatürü, Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nün ekipleri tarafından sürekli olarak bakım ve onarımdan geçiriliyor. Bu projelerle enerji verimliliği sağlanırken, şehrin estetiği de iyileştiriliyor.

Sahabiye Mahallesi'nden Sivas Caddesi'ne, Emek İstasyonu'ndan Yoğun Burç Kümeye kadar uzanan bölgede 120 direğe LED figür montaj çalışmaları hızla sürdürülüyor. LED figürlerin montajı, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de şehre modern bir görünüm kazandırıyor. 27 Mayıs Caddesi'nde ise 60'a yakın aydınlatma direğinin bakım ve onarımı, 6 bomlu araç ve 18 uzman personelin özverili çalışmaları sayesinde sadece 4 saat gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu yenilikçi projeleri, şehirdeki güvenliği artırmayı ve gece caddelerini daha canlı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Belediye, şehircilik alanındaki vizyonunu gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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