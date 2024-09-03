Kayseri'nin büyüleyici güzelliği: Kapuzbaşı Şelaleleri

Kapuzbaşı Şelaleleri Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Köyü sınırları içerisinde yer alan kaynak şelalelerdir. Şelalelerden birisi Türkiye'nin en yüksek ve Dünya'nın en yüksek ikinci şelalesi olma özelliğini taşımaktadır. Şelaleler Kayseri Yahyalı ve Adana Aladağ ilçelerine yaklaşık 55 km, Kayseri'ye 145 km mesafededir. Kapuzbaşı'nın batı tarafında yer alan Hacer Ormanları 18 bin hektar alanı kaplamakta ve Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer almaktadır. Aksu Vadisi'nden Ulupınar Köyü'ne, oradan da Kapuzbaşı'na gelen çay, şelalelerin suyu ile birleşerek ırmak haline gelip biraz ileride Zamantı Irmağı ile birleşir. Zamantı Irmağı, Seyhan Nehri'nin en büyük koludur. İkinci büyük kolu Göksu Irmağı'dır. Göksu ile Zamantı, Kapuzbaşı'nın güneyinde Adana il sınırları içinde birleşerek Seyhan Nehri'ni oluşturur. Göksu Irmağı ve Zamantı Irmağı'nın çıkış yeri Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesidir.

Kapuzbaşı Şelalelerinin Özellikleri:

Kapuzbaşı Şelaleleri'nin en önemli özelliği; kaynağından çıktığı şekilde dökülmesidir. Şelaleler Aladağlar'ın içinde derin bir vadide yer alır. Aladağlar bölgesi Toroslar'ın en yüksek kesimidir ve Orta Toroslar bölümünde yer alır. Aladağlar İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni, Develi Ovası ile de Çukurova'yı ayırır. Aladağlar Milli Parkı Kayseri, Niğde ve Adana il sınırlarının kesiştiği bölgede yer alır.

Kapuzbaşı Şelaleleri irtifa akışı itibarıyla Uganda’da bulunan Victoria Çağlayanı (100 metre) hariç, ABD’de bulunan Niagara’dan (55 metre), Finlandiya’da bulunan İmatra’dan (25 metre), Erzurum’daki Tortum’dan (50 metre), Antalya’da bulunan Düden’den (25 metre) ve Manavgat’tan (5 metre) daha büyüktür. Şelalelerin aktığı yerin rakımı 700 metredir. Aladağ’ın zirvelerinde bulunan kar ve buzul suları ile beslenmektedir.