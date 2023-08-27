Kayseri’nin doğal güzelliklerinin toplandığı ilçe: Yahyalı

Yahyalı İlçesi’nin nüfusu 2018 TÜİK verilerine göre 36.331’dir İlçe, Anadolu’ya gelen Türk göçleriyle kurulmuştur. 1913 yılında Niğde’ye bağlı bir kasaba iken, Cumhuriyet döneminde Develi ilçesine bağlı bir nahiye olmuş ve 1954 yılında Kayseri’ye bağlı ilçesi statüsüne kavuşmuştur.

Yahyalı’nin iklimi karasal iklim olup, rakımı düşük ormanlık bölgelerde Akdeniz iklimine hakimdir. İlçe sınırları içerisinden çıkan ve Zamantı ile birleşen Ulupınar-Kapuzbaşı Çayı, Kapuzbaşı Şelaleleri ile Büyükçakır Köyü içinden çıkan Büyük Şelale de önemli su kaynaklarıdır.

Yahyalı’da gezilip, görülecek yerlerin başında Kapuzbaşı Şelaleleri geliyor. Kapuzbaşı Şelaleleri Yahyalı’nın merkezine 70 kilometre uzağında yer alıyor. Aile gezilerinin olmazsa olmazı Kapuzbaşı Şelaleleri’nin nezih bir havası var. Yahyalı Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, dünyanın en yüksek ikinci şelalesidir.

Görsel şölen sunan bir diğer şelale ise, Derebağ Şelalesi. Kapuzbaşı’nın uzaklığından dolayı gidemeyen vatandaşlar Derebağ Şelalesi’ne gitmekte. Derebağ Şelalesi Yahyalı merkezine 7 kilometre uzaklıkta yer alırken Tabiat Parkı olarak da bilinmekte.

Aladağlar Milli Parkı içerisinde yer alan Hacer Ormanı, bolca ağacı topraklarında yetiştiriyor. Yahyalı merkeze 80 kiometre uzaklıkta ve 18 bin hektar alana sahiptir. Hacer Ormanında göknar, meşe, sedir, ardıç, gürgen, titrek kavak ve karaçam gibi ağaç türleri bulunmaktadır. İçerinde çeşitli su kaynakları vardır. Bu su kaynaklarından en önemlisi olan Soğuk Pınar, ormanın ortasında konumlanmış ve çevresinde kamp yapılmaktadır. Aynı zamanda ülkemizin en iyi post ormanı olarak da bilinmekte.

Yahyalı’da bulunan Yedigöller, Türkiye’nin önemli yürüyüş alanlarından biridir. Yahyalı merkeze 60-70 kilometre olan Yedigöller, kar ve buzul sularıyla beslenmekte. Yedigöller, Kapuzbaşı Şelaleleri ve Hacer Ormanı’na kadar uzanmaktadır. dağ-buzul gölleriyle, yüksek dağ bitkileri, yaban hayatı, buzul ve buzul kayalıkları ile, Temmuz ayında müthiş bir manzaralara şahitlik edilir ve sayısı 80’e ulaşır. Aynı zamanda turistlik merkezi olan Yedigöller, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, çadırı kamp, buzul ve kaya tırmanışları gibi doğa sporları da yapılıyor.

Yahyalı’da Zamantı Irmağı ve Irmağın suyunun aktığı bir vadi de bulunmaktadır. Yahyalı merkezine 50 kilometre mesafede yer almaktadır. Bu bölgede doğa yürüyüşlerine elverişli yürüyüş parkurları var. Ayrıca rafting yapmak için de uygun bir bölgedir. Rafting parkurları çeşitli derece zorluklara sahiptir.

Yahyalı’da bu doğal güzelliklerle beraber, Elif Şelalesi ve Yeşilköy Şelalesi de bulunmaktadır. Yahyalı sadece doğal güzelliklere ev sahipliği etmiyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, tarihi güzellikleri de sınırlarında barındırıyor. Bunlar, Seyyid Ali Türbesi, Yahyalı Ulu Camii ve Kalender Camii olarak biliniyor.

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI GÖREVİNİ ESAT ÖZTÜRK YÜRÜTÜYOR

Esat Öztürk 1961 yılında Yahyalı’da doğdu. İlkokul ve lise eğitimlerinden sonra 1989 yılında İktisat fakültesinden mezun oldu. 1981-1995 yılları arasında bir yılı İl Müftülüğünde memur olmak üzere 14 yıl Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı. 1995 yılında Kocasinan Belediyesi Personel Müdürlüğü’ne naklen atandı. 1995-2002 yıllarında yedi yıl Personel Müdürlüğü, 11 yıl Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Yahyalı 'da %59.8 oyla seçimleri kazanarak Yahyalı Belediye Başkanı olarak göreve geldi ve hala görevini yürütüyor.