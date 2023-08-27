Uyuşturucu risk analizine göre Melikgazi en riskli ilçe

Emniyet Genel Müdürlüğü uyuşturucu risk analiz verileri açıklandı. Verilere göre, 'metamfetamin' Türkiye'de ilk kez 2009 yılında İstanbul'da görüldü. Şehirlerdeki uyuşturucu kullanımının tespit edilmesi amacıyla il ve ilçe bazlı yapılan uyuşturucu risk analizlerinde ise Kayseri'nin Melikgazi ilçesi en riskli ilçelerden bir tanesi oldu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında geldiği günden beri büyük adımlar atan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız ve hiçbir evladımızı zehirlemenize izin vermeyeceğiz” diyerek çalışmaların hızla devam ettiğini bildirirken uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında operasyonlar hızla devam ediyor.

KAYSERİ YEŞİLAY UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE REHABİLİTASYON MERKEZİ’NİN TEMELİ ATILDI

Ayrıca, Kayseri’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında Türkiye’nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olacak olan ve Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü kapsamında Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli de atıldı.