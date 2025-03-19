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Kayseri'nin Doğu Bölgesine 350 Milyon TL'lik İçme Suyu Projesi

Kayseri'nin doğu bölgesindeki 31 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen 350 milyon TL değerindeki dev proje, önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında, 8 bin 200 metrelik içme suyu hattının 1.500 metresinin tamamlandığı ve yeni içme suyu depolarının temellerinin atıldığı bildirildi.

Kayseri'nin Doğu Bölgesine 350 Milyon TL'lik İçme Suyu Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından yürütülen Doğu Bölgesi 1’inci Etap İçme Suyu Temin Projesi, bölgedeki su altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu proje ile, mevcut su kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanacak ve uzun vadeli çözümler sunulacak.

Proje hakkında yapılan açıklamalarda, Beştepeler Terfi Merkezi’nden başlayarak İldem ve Beyazşehir’e kadar uzanacak hattın ilerleyişinin hızla devam ettiği vurgulandığı belirtildi. Ayrıca, Dokuzpınarlar mevkiinden gelen suyun Beştepeler tesislerine ulaştırılması ile şehrin bir bölümüne su verilmekteydi. Proje ile birlikte yeni çelik iletim hatları, pompa istasyonları ve diğer yardımcı yapılar inşa edilecek.

Proje tamamlandığında, Kayseri’nin doğu bölgesindeki 31 mahalleye kesintisiz ve kaliteli içme suyu sağlanması hedefleniyor. Bu gelişmenin, çevresel sürdürülebilirliği artırması ve kentin yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Haber Merkezi

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