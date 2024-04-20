Kayseri'nin en genç muhtarları belli oldu
31 Mart yerel seçimleri sonrası yeni seçilen muhtarların en genci Ağırnas Mahallesi Muhtarı Cem Güven oldu.
31 Mart yerel seçimleri sonrası yeni seçilen muhtarların en genci Ağırnas Mahallesi Muhtarı Cem Güven oldu.
1990 doğumlu olan Cem Güven, 34 yaşında Ağırnas Mahallesi için muhtarlık hizmeti yürütüyor. Genç ve dinamik muhtarlardan bir diğeri de Kocasinan İlçesi Boyacıköy Mahallesi Muhtarı 35 yaşındaki Ahmet Berk oldu.
Haber Merkezi
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