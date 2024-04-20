Böhürler Sivil Toplum Temsilcileriyle Koramaz'ı gezdi
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları hanım temsilcileriyle sabah yürüyüşüne katıldı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları hanım temsilcileriyle sabah yürüyüşüne katıldı.
Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları hanım temsilcileriyle sabah saatlerinde Ağırnas’ta buluşarak Koramaz Vadisi’nde bir doğa yürüyüşü yaptı. Kayseri Sivil Tolum Kuruluşu Hanım temsilcilerinin ve Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın eşi Necmiye Büyükkılıç’ın katıldığı Koramaz Vadisi yürüyüşünde Araştırmacı Yazar Osman Gerçek rehberliğinde, Ağırnas ve Koramaz Vadisi’nin tarihi ile ilgili bilgiler verildi.