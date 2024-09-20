Kayseri'nin en popüler gezi rotası: Tarih ve kültür meraklıları akın ediyor

Talas ilçesinin tarihi ve kültürel tanıtımı için oluşturulan ‘Rota Talas’ turları yaz mevsiminde de aralıksız devam etti. Bu kapsamda yaz Kur’an kursları, çocuklar ve emeklilerin ağırlıklı olduğu gruplarla birlikte bin 152 kişi Talas’ın güzelliklerini gördü.

Talas Belediyesi, tarihi doku zengini ilçenin güzelliklerini bir yandan ortaya çıkarmaya bir yandan da bunları turizme kazandırma çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla Türk, Ermeni ve Rum olmak üzere üç medeniyete ev sahipliği yapan Talas’ın tarihi ve kültürel dokusu turizm değerleri arasına katılıyor.

Gerek mimarisi gerekse işçiliğiyle dikkat çeken yapıların bulunduğu tarihi alanlar için oluşturulan ‘Rota Talas’ turları yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda yaz döneminde dernekler, vakıflar ve il dışından gelen heyetlerin yanı sıra özellikle öğrenciler, Kur’an kursu ve emeklilerden oluşan gruplara üstü açık gezi otobüsüyle Talas turları düzenlendi.

Bu turlar kapsamında ziyaretçiler Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Su Medeniyetleri Galerisi gibi tarihi alanları gezdi.

Rota Talas turları kapsamında düzenlenen programlara katılanlar, gördükleri güzellikler karşısında hayranlıklarını ifade ederken, bunların turizme kazandırılması adına yapılan çalışmalardan dolayı Talas Belediyesine teşekkür etti.