Kayseri'nin İhracatı Azalışta

Ticaret Bakanlığı, firmaların üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan ve il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkân veren faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı. Ticaret Bakanlığı tarafından, hâlihazırda firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak derlenen ihracat istatistiklerinin yanı sıra üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan ‘faaliyet illerine göre ihracat istatistikleri’ oluşturuldu.

Faaliyet illerine göre ihracatta, 2023'te İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci, Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci, İzmir ise yüzde 4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Faaliyet illerine göre ihracatta Kayseri, 2023 yılında yüzde 6,6 azalışla 3 milyar 581 milyon dolarla on altıncı sıra da yer alırken, Kayseri ülke ihracatından toplam % 1,4 pay aldı.

Kayseri en fazla 571 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller faslında yaptı. Bu faslı 556 milyon dolarla mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ve 525 milyon dolarla elektrik ve elektronik faslı takip etti. Kayseri’den 176 ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat 274 milyon dolarla Irak’a yapıldı. Bu ülkeyi 226 milyon dolarla Almanya ve 136 milyon dolarla Avusturya izledi.