Kayseri'nin İhracatı Azalışta

Faaliyet illerine göre ihracatta, Kayseri, 2023 yılında yüzde 6,6 azalışla 3 milyar 581 milyon dolarla on altıncı sıra da yer alarak ülke ihracatından toplam % 1,4 pay aldı. Kayseri'den 176 ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat 274 milyon dolarla Irak'a yapıldı.

PAYLAŞ
  • 04.01.2024 12:42
  • Güncelleme: 04.01.2024 13:32
Kayseri'nin İhracatı Azalışta
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ticaret Bakanlığı, firmaların üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan ve il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkân veren faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı. Ticaret Bakanlığı tarafından, hâlihazırda firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak derlenen ihracat istatistiklerinin yanı sıra üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan ‘faaliyet illerine göre ihracat istatistikleri’ oluşturuldu. 
Faaliyet illerine göre ihracatta, 2023'te İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci, Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci, İzmir ise yüzde 4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Faaliyet illerine göre ihracatta Kayseri, 2023 yılında yüzde 6,6 azalışla 3 milyar 581 milyon dolarla on altıncı sıra da yer alırken,  Kayseri ülke ihracatından toplam % 1,4 pay aldı. 

Kayseri en fazla 571 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller faslında yaptı. Bu faslı 556 milyon dolarla mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ve 525 milyon dolarla elektrik ve elektronik faslı takip etti. Kayseri’den 176 ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat 274 milyon dolarla Irak’a yapıldı. Bu ülkeyi 226 milyon dolarla Almanya ve 136 milyon dolarla Avusturya izledi.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi 2023 yılı ilk 3 çeyreğinde en çok yapı ruhsatı veren ikinci belediye oldu

Melikgazi 2023 yılı ilk 3 çeyreğinde en çok yapı ruhsatı veren ikinci belediye oldu

Kayserispor - Sivasspor maçını Alper Akarsu yönetecek

Kayserispor - Sivasspor maçını Alper Akarsu yönetecek

Kayak sevinci öğrencileri mutlu etti

Kayak sevinci öğrencileri mutlu etti

Başkan Cabbar'dan duygusal klip

Başkan Cabbar'dan duygusal klip

Kayseri'de yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu

''Alçak-Aşağılık-Şerefsiz''e suç duyurusunda bulunuldu

''Alçak-Aşağılık-Şerefsiz''e suç duyurusunda bulunuldu

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

4
En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

En lezzetli kışlık ürünler kadınların ellerinden

5
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

6
SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Sahte plaka imalathanesine' operasyon: 1 gözaltı

'Sahte plaka imalathanesine' operasyon: 1 gözaltı

Kar Fırtınaları Kulübü 2024 sezonu açılış töreni gerçekleşti

Kar Fırtınaları Kulübü 2024 sezonu açılış töreni gerçekleşti

DAHA FAZLA
Yerel seçim seçmen listeleri askıya çıktı

Yerel seçim seçmen listeleri askıya çıktı

Kayseri'nin ilk terör şehidinin ailesinden Vali Çiçek'e ziyaret

Kayseri'nin ilk terör şehidinin ailesinden Vali Çiçek'e ziyaret

ERÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı

ERÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Başkan Büyükkılıç, Hisarcık'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, Hisarcık'ta vatandaşlarla bir araya geldi

Polisi şehit eden sanık hakim karşısına çıktı

Polisi şehit eden sanık hakim karşısına çıktı