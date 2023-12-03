Kayseri'nin iki ilçesi daha doğalgaza kavuşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye ve Özvatan’ın da doğal gaz konforuna kavuştuğunu belirterek; “5 Aralık Salı günü bu iki ilçemizde de ilk doğal gaz ateşini yakıyoruz” dedi.

Kayseri’de bütün ilçelere doğal gaz hizmetini sunmayı hedeflediği çalışmalarında, vatandaşların konforunu arttırmak ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak için gece gündüz gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, Felahiye ve Özvatan ilçelerinin de doğal gaz konforu ile buluşacağını ifade ederek, 5 Aralık’ta iki ilçede ‘Doğal Gaz Verme Töreni’ düzenleyeceklerini açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezindeki sunulan imkanları kırsal ilçelere de taşımak için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirerek, “Doğal gaz ulaşmamış ilçelerimizi bu konforla tanıştırmak için devam eden gayretli çabalarımız neticesince Sarıoğlan ve Akkışla’nın ardından Felahiye ve Özvatan ilçelerimize de doğal gazı ulaştırıyoruz” dedi. 5 Aralık Salı günü iki ilçede düzenleyecekleri ‘Doğal Gaz Verme Töreni’ ile ilk doğal gaz ateşini yakacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç, ” 5 Aralık Salı günü saat 14.30 Felahiye, 15.30 Özvatan olmak üzere iki güzel ilçemizde düzenleyeceğimiz törenle doğal gaz ateşini yakacağız. Doğal gaz ulaşmayan ilçemiz kalmayacak hedefimiz doğrultusunda verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İki ilçemize de şimdiden hayırlı olsun. Kırsalımızın merkezimizden bir farkı yoktur, merkez kırsal ayrımı yapmaksızın tüm hemşehrilerimizle kucaklayan bir hizmet anlayışı ortaya koyuyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, Kayserigaz’ın hali hazırda yaklaşık 700 bin aboneye hizmet verdiğini hatırlatarak, “Dünyanın en köklü petrol ve doğal gaz şirketlerinden biri olan Azerbaycan devlet şirketi SOCAR’ın iştiraki olan Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı SOCAR Türkiye bünyesindeki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de ortak olduğu Kayserigaz, bugün Kayseri merkez dâhil 12 ilçede yaklaşık 700 bin aboneye doğal gaz hizmeti sunarken, bir yandan da doğal gaz olmayan ilçelere bu hizmeti ulaştırmak için faaliyetlerini sürdürüyor” ifadelerini kullandı. Kayseri’de doğal gaz ulaşan ilçe sayısını 14’ çıkaracaklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyesi olarak Kayserigaz’ımız ile yürüttüğümüz doğal gaz faaliyetlerinde, Felahiye ve Özvatan İlçelerinin de gaz arzı ile hizmet verilen ilçe sayısı 14’e ulaşırken, Felahiye’ye 2 adet bölge istasyonu ve yaklaşık 138 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı yapılarak, bin 442 haneye doğal gaz ulaştırılması planlanıyor. Yatırım yapılan mahalleler arasında Kale Mahallesi, Yeni Mahalle, Beyler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kayapınar Cumhuriyet Mahallesi ile Büyüktoraman İstiklal Mahallesi ve Büyüktoraman Hürriyet Mahallesi yer alıyor” şeklinde konuştu. Özvatan’da ise 1 adet RMS-A şehir istasyonu, 2 adet bölge istasyonu ve yaklaşık 100 km uzunluğunda doğal gaz hattı yapılarak bin 447 haneye doğal gaz ulaştırılmasının öngörüldüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Özvatan’da yatırım yapılan mahalleler arasında ise Kale Mahallesi, Güney Mahallesi, Yukarı Boğaziçi Mahallesi, Aşağı Boğaziçi Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Yeni Mahalle, Alparslan Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Küpeli Mahallesi bulunuyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de 5 Aralık Salı günü saat 14.30 Felahiye, 15.30 Özvatan olmak üzere iki ilçede gerçekleştirilecek ‘Doğal Gaz Verme Töreni’ne tüm Kayserilileri de davet etti.