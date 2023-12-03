Oda başkanlarından büyükşehire ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

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  • 03.12.2023 12:36
  • Güncelleme: 03.12.2023 18:19
Oda başkanlarından büyükşehire ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde tüm kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile dayanışmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, ortak aklı ön planda tutan bu dayanışmasını sürdürüyor. Bu çerçevede; Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Otobüsçüler Odası Başkanı Hayrullah Şahin ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Misafirlerini makamında kabul eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tüm kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile tek vücut olduğunu vurgulayarak, “Kadim kentimiz, sevdamız Kayseri, tüm kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tek vücuttur. Ortak aklı ön planda tutarak el birliği ile Kayseri için çalışmaya devam ediyoruz. Odalarımızın kıymetli başkanları bizleri ziyaret ettiler, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ve oda başkanları da Büyükkılıç’a kente hizmetleri, odalara destekleri ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu.

İHA

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