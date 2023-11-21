Kayseri'nin incisi Erciyes'e Travelexpo Ankara'da Kış Turizmi Alanında En İyi Stant Tasarımı ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya markası haline getirilen Erciyes A.Ş., Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo'da kış turizmi alanında 'En İyi Stant Tasarımı' ödülüne layık görüldü.

PAYLAŞ
  • 21.11.2023 11:37
  • Güncelleme: 21.11.2023 12:35
Kayseri'nin incisi Erciyes'e Travelexpo Ankara'da Kış Turizmi Alanında En İyi Stant Tasarımı ödülü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya markası haline getirilen Erciyes A.Ş., Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo’da kış turizmi alanında ‘En İyi Stant Tasarımı’ ödülüne layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin kış ve dağ turizminde merkez olma yolunda Kayseri ve Erciyes’i tanıtma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu çerçevede yurt içinde ve yurt dışında fuarlara katılarak Kayseri ve Erciyes’i tanıtan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen TravelExpo Ankara Fuarı’na katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo’da kış turizmi alanında ‘En İyi Stant Tasarımı’ ödülüne layık görüldü.

Ankara’da 6’ncı kez düzenlenen ve açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı fuarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Anadolu Sağlık Turizmcileri, Erciyes Kayak İşletmecileri Derneği, otelciler ve turizmciler ile birlikte Kayseri ve Erciyes’in zengin turizm potansiyeli tanıttı.

Kayseri’yi tüm yönleriyle turizm camiasına tanıtan Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı TravelExpo’da kurduğu stant fuar organizatörlerinden ‘Kış Turizmi Dalında En İyi Stant Dekoru’ ödülünü aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. fuardaki çalışmaları ile ‘Kış Turizmi Dalında En İyi Stant Dekoru’ ödülüne layık görüldü.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Belediyesi'ne işçi alımı, canlı yayınla noter huzurunda kura ile belirlendi

Kocasinan Belediyesi'ne işçi alımı, canlı yayınla noter huzurunda kura ile belirlendi

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Gidecek daha çok yolumuz var'

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Gidecek daha çok yolumuz var'

Bakan Özhaseki 'İklim, Çevre ve Turizm Medya' Konferansına katılacak

Bakan Özhaseki 'İklim, Çevre ve Turizm Medya' Konferansına katılacak

Başkan Yalçın: 'Yıllık bütçemiz 8 milyar TL'

Başkan Yalçın: 'Yıllık bütçemiz 8 milyar TL'

Uyuşturucu taciri 5 kişi yakalandı

Uyuşturucu taciri 5 kişi yakalandı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'de tek, Türkiye'ye model olan proje, ülkenin geleceğine ışık tutacak'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'de tek, Türkiye'ye model olan proje, ülkenin geleceğine ışık tutacak'

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin Yetiştirdiği Bakanlar

Kayseri'nin Yetiştirdiği Bakanlar

Eski sevgilisinin aracına çarparak ölümüne sebep olan sanığa müebbet hapis

Eski sevgilisinin aracına çarparak ölümüne sebep olan sanığa müebbet hapis

DAHA FAZLA
Kayserispor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Kayserispor’da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere bir müjde daha

Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere bir müjde daha

Talas'ta vergi mesaisi

Talas'ta vergi mesaisi

Talas Mevlana ve Cumhuriyet Meydanı tramvay hattında günlük 15 bin yolcuya hizmet veriliyor

Talas Mevlana ve Cumhuriyet Meydanı tramvay hattında günlük 15 bin yolcuya hizmet veriliyor

Fatih Üzüm: 'Aday adaylığı başvurusuna ilgi yoğun'

Fatih Üzüm: 'Aday adaylığı başvurusuna ilgi yoğun'