Kayseri'nin İncisi: Soğanlı Vadi

Soğanlıyı bu denli cazip kılansa Ürgüp Göreme Avanos gibi şehirleri içinde bulunduran Kapadokya’nın Güney giriş kapısı olması. Soğanlı Mahallesi'nde peribacaların yanısıra Roma döneminenden kalma kiliselerin varlığı .Tahtalı kilisesi, Aziz Georgeon kilisesi gibi. Ayrıca Avla kanyonu vardır ki bu kanyon 1,5 km uzunluğunda,4m genişliğinde,15m yüksekliği ile doğa severlerin dikkatini çekmektedir.

KÜLTÜREL MİRASIMIZ

Soğanlı vadisi Cumhuriyetin 100.yılına âdeta yeniden hazırlık yaparak girdi. Şöyle ki 2023'ün ikinci yarısından itibaren hız kazanan çalışmalar Kayseri valisi sayın Gökmen Çiçek büyükşehir belediye başkanı Memduh Büyükkılıç Yeşilhisar kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ve Yeşilhisar belediye başkanı Halit Taşyapan'ın gayretleriyle Kültürel mirasımız olarak UNESCO listesine alındı.

BAŞKAN TAŞYAPAN BİLGİLENDİRDİ

Yeşilhisar belediye başkanı sayın Halit Taşyapan yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı.

"Kültür ve turizm Bakanlığı'nın himayesinde yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Bu kapsamda Soğanlı mahallesinin yolları sıcak asfaltla kaplandı. Alt yapısı yenilendi. Yürüyüş yolları kilit parkeyle döşendi. Güzergâh üzerine çeşitli parkurlar ve ışıklandırmalar yapıldı. Aydınlatma için güneş panelleri ve ledler kullanıldı. Göreme de olduğu gibi uçan balonlar getirik.Bütün bunlar vadiye ve peribacalarına ayrı bir güzellik kattı".

Samimi bir havada geçen ziyaretimizde başkan Taşyapan duygu ve düşüncelerine şöyle devam etti. “Biz bu toprakların insanıyız. Burada doğduk, gençliğimiz burada şekillendi. Memleketime hizmet etmek benim bir vefa borcumdur. Yürüttüğümüz çalışmalar çok şükür meyvesini vermeye başladı. Bunu ilçemize giriş çıkış yapan ziyaretçi sayısından anlıyoruz. Soğanlı mahallesi başta olmak üzere Erdemli, Başköy, İçmeler ve Ovaçiftlik te de güzel işler yaptık. Ben göreve geldiğim günden beri Yeşilhisar’ımızı 3T ile özetlemiştim. "Tarım,Turizim ve Tarih kenti" diye.

KARAAĞAÇ DESTANI YORUMU

Soğanlı vadisi gerçekten görülmeye değer. Herkese çağrımdır. Ulaşım sıkıntısı olmayan bu saklı kenti gelin, gezin görün, derim. Mesela dün itibariyle Turizm bakanımızda Soğanlı vadisini ziyaret edenler arasına katıldı.(28 Mayıs 2024)

Başkan "Soğanlı mahallesinde Akköy barajı kıyılarında ve Başköy de çekimleri devam eden TRT 1 den Cuma akşamları yayınlanan Kara Ağaç Destanı adlı dizininde Yeşilhisar'a tanıtım açısından bir fırsat sunduğunu bunun yerinde olduğunu" ifade etti. Konuşmasının sonunda dizide emeği geçenlere teşekkür ederek dizi severleri diziyi izlemeye davet etti.

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin gelişinde bir artış söz konusu, bunu neye borçluyuz?

Çok fazla tanıtım yapıyoruz, sosyal medya, televizyon, belgesel, dergi, gazete, fuar gibi her alanda ilçemizin turistik yerlerini tanıtıyoruz. Sosyal medyada birçok sayfa yöneticisi ile görüşmeler yapıyoruz. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katkıları ile çok güçlü tanıtımlar yapıyoruz. Sosyal medya fenomenlerini buralarda ağırlıyoruz. Televizyonda ise Trt Belgesel ekranlarında çıkan Reshat Strik’in sunduğu ‘’Ailenin Yeni Üyesi’’ ve Kıvanç Kasabalı’nın sunduğu ‘’Şehirden Uzakta’’ programlarında ilçemizin merkez, kırsal ve turistik yerlerimizin belgeseli yayınlandı. Şuanda ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Karaağaç Destanı dizisinin Soğanlı Vadimizde çekiliyor olmasıda büyük etken.

Sayın Başkanım eklemek istediğiniz bir şey var mı?

İlçemi seviyorum, 25 yıllık Büyükşehir Belediyesi tecrübemizden sonra doğup büyüdüğümüz topraklara hizmet etme imkanını bana sunduğu için Rabbime hamd ediyorum. Tarım, Turizm ve Tarih Kenti ilçemiz için 1. Dönemimizde birçok yatırımları ilçemize kazandırdık ve 2. Dönemde de aynı gayretle devam edeceğiz. Tabiki bizlerin en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a,teşekkür ve şükranlarım arz ediyorum.

Hülâsa: Yeşilhisar, Kayseri 'nin 16 ilçesi arasında tarihi ve turistik mekanlarla sıralamadaki ilk yerini koruyor.Avla kanyonuyla, peribacalarıyla, uçan balonlarıyla, Sultan Sazlığı, temiz havası ve harika doğasıyla bu güzide mekanlar siz gezi severleri bekliyor.

(Haber:Aziz AKBAL)

