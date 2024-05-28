Kayseri'de soba imalathanesinde yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde soba imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kayseri'de soba imalathanesinde yangın
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde soba imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ambar Mahallesi 40. Cadde üzerinde soba imalatı yapan bir iş yerinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İş yerinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de soba imalathanesinde yangın
Kayseri'de soba imalathanesinde yangın
Kayseri'de soba imalathanesinde yangın
Kayseri'de soba imalathanesinde yangın
Kayseri'de soba imalathanesinde yangın
Kayseri'de soba imalathanesinde yangın
Kayseri'de soba imalathanesinde yangın
İHA
Kayseri Gündem

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