Kayseri'nin o ilçesine TOKİ müjdesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Yahyalı ilçesi İsmet Mahallesi'nde 250 bin sosyal konut projesi kapsamında 100 konutluk TOKİ projesinin ihalesinin yapılacağını duyurdu.

Kayseri'nin o ilçesine TOKİ müjdesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, İsmet Mahallesinde 250 bin sosyal konut projesini kapsamında 100 konutluk Toki Projesinin ihalesinin yapılacağın duyurdu. Özsoy, “Yahyalı ilçemizin İsmet mahallesinde 175 ada 98 parselde yapımı planlanan ve 2025 yılının 5. ayında 250 bin sosyal konut projesi kapsamında 100 konutluk Toki Projesinin ihalesi yapılacak olup, ilçemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun İnşallah” ifadelerini kullandı.
 

Haber Merkezi

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