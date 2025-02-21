PFDK’dan Kayserispor’a ‘çirkin tezahürat’ cezası: Para ve taraftarına 1 maç seyirden men cezası

PFDK tarafından bugün açıklanan kararlardan Kayserispor ile ilgili olan maddede şu ifadelere yer verildi, “Kayserispor Kulübünün, 16.02.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Kayserispor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 210.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün Kale Arkası Kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir” açıklamasında bulunuldu