Kayseri'nin rakibi Afyon sucuğu zorda: 51 marka hileli çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre, Sucuk üretiminde Kayseri'nin en önemli rakibi olan Afyonkarahisar'dan 36 firma, sağlık riski oluşturan 51 farklı marka ile hileli sucuk ürünleri üretmek suçlamasıyla kara listeye alındı.
Afyonkarahisar, tarım ve hayvancılıkla tanınan bir şehir olmasına rağmen, yapılan son incelemelerde yüzlerce sahte gıda ürününün üretildiği ortaya çıktı.
Sucuk üretiminde Kayseri'nin en önemli rakibi olan Afyonkarahisar, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir merkezi olmasına rağmen, son incelemelerde çok sayıda hileli gıda ürününün üretildiği ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre, Afyonkarahisar'dan 36 firma, sağlık riski oluşturan ürünler üretmek suçlamasıyla kara listeye alındı.
Afyonkarahisar'da sucuk üretimini zor günler bekliyor
Afyonkarahisar'da özellikle sucuk gibi ısıl işlem görmüş ürünlerde ciddi sağlık riskleri taşıyan hilelerin yapıldığı tespit edildi. Farklı firmalar, dana sucukları için kanatlı eti kullanarak tüketicileri yanıltmaya çalıştı. Bu durum, sadece tüketicilerin sağlığını tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda Afyonkarahisar'ın gıda sektöründeki itibarını da olumsuz etkiliyor.
Hileli ürünlerin potansiyel tehlikeleri nelerdir?
Sucuklar, ısıl işlem görmesi sayesinde daha hızlı tüketilebilir hale gelir ve aynı zamanda raf ömrü uzar. Ancak bu işlem, ürünün doğal yapısını değiştirerek tüketicilerde alerjik reaksiyonlar, gıda zehirlenmesi gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Afyon'un Ekonomisini de zora sokacak
Afyonkarahisar'ın ekonomisine ciddi zarar veren bu skandal, bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olan gıda sektörünün itibarını olumsuz etkileyebilir.
Soruşturma Devam Ediyor
Soruşturmalarını sürdüren yetkililer, skandalın boyutlarını daha iyi anlamak için çaba harcıyor. Aynı zamanda, kara listeye alınan firmalara karşı yasal işlemler başlatılırken, tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar da devam ediyor.
AFYONKARAHİSAR'DAKİ FİRMALARIN LİSTESİ:
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Ertürk Et Ve Et Ürünleri Gıda Ve Gıda Katkı Maddeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Marka: Afyonkarahisar Ceylaner Sucukları
- Marka: Afyonkarahisar Ortaç
- Marka: Afyon Bolat Sucukları
- Marka: Afyon Keyf-İ Sucuk
- Marka: Ertuğ
- Marka: Murat Sardoğan Başoğul
- Marka: Murat Sardoğan Özbesim
- Marka: Soylutürk
- Marka: Tandoğan
- Marka: Tütüncüoğlu
- Marka: Tütüncüoğlu Sucukları
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Mustafa Yüksel
- Marka: Mustafa Yüksel Afyon
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Fam Et Ve Et Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
- Marka: Afyonkarahisar Yöreoğlu
- Marka: Afyonkarahisar Yöreoğlu Kangal
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Okşar Et Ve Et Ürünleri Hayvancılık San.Tic.Ltd. Şti.
- Marka: Afyonkarahisar Değişim
- Marka: Değişim
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Ortaklar Gıda Katkı Mad. Ve Baharat San. Tic. Ltd. Şti.
- Marka: Afyonkarahisar Mertgenç
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Tabay Et Ve Et Ürünleri- Aydın Tabay
- Marka: Afyonkarahisar Tabay
- Marka: Afyon Etemoğlu
- Marka: Tabay
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Ünal Sucukları-Nurullah Ünal
- Marka: Afyonkarahisar Elibaş Oğulları Sucukları
- Marka: Ünal
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Yiğit Efe Et Ve Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Marka: Afyonkarahisar Hancıoğlu Sucukları
- Marka: Müge
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Mutlu Tolga Gıda Tar. Hayv. Orm. Ürün. İnş. Nak. Pet. Peyz. Tur. San Ve Tic. Ltd. Şti.
- Marka: Lazz Bakkal
- Marka: Yeşilılgaz
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Af-Talha Et Tarım Hayvancılık Yem Gıda Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
- Marka: Burhanet Kangal
- Marka: Lokmanet Et Ürünleri
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Afyon Turkuaz Et Ve Et Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
- Marka: Turkuaz Et
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Ahmet Erçoban
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Atılgan Et Ve Et Ürünleri- Murat Alma
- Marka: Atılgan
- Marka: Umut Atılgan
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Atk Süt Ve Süt Ürünleri Gıda Pazarlama İmalat Nakliyat Tic. Ltd. Şti.
- Marka: Ankara Lezzet
- Marka: Emirdağ
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Biçici Et Ve Et Ürün. Gıda Hay. San. Tic. Ltd. Şti.
- Marka: Emiroğlu
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Çimörsan İnşaat Gıda Tarım Turizm Madencilik Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti.
- Marka: Afyon Gülen Çağdaş
- Marka: Mustafa Biçici
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Egemen Sucukları Osman Dursun-Oğuzhan Dursun
- Marka: Afyon Egemen
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Erdinç Battal - Metin Et
- Marka: Hulusi Aksoy Sucukları
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Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Tic. Ltd. Şti.
- Marka: Has Küçük
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Hazım Ağa Süt Ürünleri Limited Şirketi
- Marka: Ak Yörsan
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Hk Et Ve Et Ürünleri-Halil Karga
- Marka: Kaanhan
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Kemal Çobanoğlu Entegre Et Tesisleri-Mustafa Kemal Erçoban
- Marka: Kemal Küçük Ağa Sucukları
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Ortaç Et Ve Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
- Marka: Afyon Duygum
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Ömer Mazlum
- Marka: İhsanoğlu Ömer Mazlum
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Özdamak Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.
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Özeller Entegre Et Tesisleri Ve Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
- Marka: Afyon Zafer Seçkin
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Sezgintürk Et Ve Et Ürünleri- Mehmet Ali Sezgintürk
- Marka: Hambaloğlu Kardeşler
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Yensel Et Ve Et Ürünleri
- Marka: Sözmen
- Marka: Yensel
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Yüksel Et Ve Gıda Market- Yüksel Et
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Yüksel Kardeşler Sucuk Ve Et Tar. Hay. Gıda İht. Mad. İnş. Teks. Day. Tük. Mad. Oto. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
- Marka: Elmas
Bu listedeki firmalar, gıda güvenliği konusunda tüketiciyi yanıltan ürünler nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teşhir edilmiştir.