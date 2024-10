Kayseri'nin rakibi Afyon sucuğu zorda: 51 marka hileli çıktı

Afyonkarahisar, tarım ve hayvancılıkla tanınan bir şehir olmasına rağmen, yapılan son incelemelerde yüzlerce sahte gıda ürününün üretildiği ortaya çıktı.

Sucuk üretiminde Kayseri'nin en önemli rakibi olan Afyonkarahisar, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir merkezi olmasına rağmen, son incelemelerde çok sayıda hileli gıda ürününün üretildiği ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre, Afyonkarahisar'dan 36 firma, sağlık riski oluşturan ürünler üretmek suçlamasıyla kara listeye alındı.

Afyonkarahisar'da sucuk üretimini zor günler bekliyor

Afyonkarahisar'da özellikle sucuk gibi ısıl işlem görmüş ürünlerde ciddi sağlık riskleri taşıyan hilelerin yapıldığı tespit edildi. Farklı firmalar, dana sucukları için kanatlı eti kullanarak tüketicileri yanıltmaya çalıştı. Bu durum, sadece tüketicilerin sağlığını tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda Afyonkarahisar'ın gıda sektöründeki itibarını da olumsuz etkiliyor.

Hileli ürünlerin potansiyel tehlikeleri nelerdir?

Sucuklar, ısıl işlem görmesi sayesinde daha hızlı tüketilebilir hale gelir ve aynı zamanda raf ömrü uzar. Ancak bu işlem, ürünün doğal yapısını değiştirerek tüketicilerde alerjik reaksiyonlar, gıda zehirlenmesi gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Afyon'un Ekonomisini de zora sokacak

Afyonkarahisar'ın ekonomisine ciddi zarar veren bu skandal, bölgenin önemli gelir kaynaklarından biri olan gıda sektörünün itibarını olumsuz etkileyebilir.

Soruşturma Devam Ediyor

Soruşturmalarını sürdüren yetkililer, skandalın boyutlarını daha iyi anlamak için çaba harcıyor. Aynı zamanda, kara listeye alınan firmalara karşı yasal işlemler başlatılırken, tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar da devam ediyor.

