Kayseri'nin Tarihine ve Turizmine Yarım Milyar TL'lik Yatırım

Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı, 68 projenin tamamlandığı ve 6 projenin ise halen devam ettiği bu süreçte, Kayseri’nin kültürel mirasına büyük katkılarda bulundu. Restorasyon çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve tarihi alanların tanıtımına yönelik birçok proje ile Kayseri, zengin tarihini gün yüzüne çıkarıyor.

Bu yatırımlar, Kayseri’nin hem yerel hem de uluslararası düzeyde tanıtımına önemli ölçüde destek olurken, şehri bir kültür ve turizm merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.