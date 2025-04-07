Kayseri'nin Tarihine ve Turizmine Yarım Milyar TL'lik Yatırım
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve tanıtımı alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Son 6 yıl içinde tamamlanan 74 proje ile yaklaşık 489 milyon 547 bin 600 TL'lik yatırım yapıldı. Bu yatırımlar, Kayseri'nin tarihi yapılarına yönelik restorasyonlar, müze güçlendirmeleri ve çeşitli kazı faaliyetlerini kapsıyor.
Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı, 68 projenin tamamlandığı ve 6 projenin ise halen devam ettiği bu süreçte, Kayseri’nin kültürel mirasına büyük katkılarda bulundu. Restorasyon çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve tarihi alanların tanıtımına yönelik birçok proje ile Kayseri, zengin tarihini gün yüzüne çıkarıyor.
Bu yatırımlar, Kayseri’nin hem yerel hem de uluslararası düzeyde tanıtımına önemli ölçüde destek olurken, şehri bir kültür ve turizm merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.