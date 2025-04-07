'Takıntılı düşünceler günlük yaşamı zorlaştırabilir, destek almak önemlidir'

Obsesif kompulsif bozukluk, mantık dışı olduğu bilindiği halde tekrar tekrar zihni meşgul eden ve kontrol altına alınamayan takıntıların sebep olduğu dürtüyü bastırmak amacıyla bazı hareketleri defalarca yapmak şeklinde seyreden bir psikiyatrik bozukluktur. Psikolog Ayhan Çay, günlük yaşamda takıntılı düşüncenin istem dışı olduğunu, ilerleyen süreçlerde destek alınması gerektiğini ifade ederek, "Takıntı (Obsesif kompulsif bozukluk), günlük yaşamımızda isteğimiz dışında gelen olumsuz düşüncelerdir. Aslında bu düşünceleri engellemek için içimizi rahatlatmak amacıyla bazı eylemler de bulunur. Bunlar takıntının getirdiği eylemler olur. Takıntı rahatsızlığı dediğimiz, yani Obsesif Kompülsif Bozukluk, insan yaşamına oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu konuda destek almak aslında faydalıdır. Takıntı (Obsesif kompulsif bozukluk) , söylediğim gibi istemsizce gelen düşüncelerin sonucunda oluşurken, saplantı biraz daha bizim istediğimiz, içinde duygu barındıran şeylere karşı oluşur. Takıntılı olduğumuzu anlamamız, aslında yine hayatımızın içerisinden geçiyor. Aklımızdaki düşünceler ve bu düşüncelerin sonucundaki eylemler, eğer bizi rahatsız ediyorsa, işlevselliğimizi bozuyorsa ve günlük hayatta zorluklara yol açıyorsa, burada takıntılı düşünceden söz edebiliriz. Bir şeyin patolojik olup olmaması, bir şeyin rahatsızlık olup olmaması, işlevselliğini, günlük hayatımızı bozmasına bağlıdır. Bunu şu şekilde anlayabilirsiniz: Örneğin, takıntılı düşüncelerle ilgili gidecek olursak, "Kapıyı kilitledim mi?" diye düşünürüz ve sonrasında çıkıp gitmeye başlarız. Sonra tekrar aklımıza gelir ve tekrardan eve dönüyoruz gibi durumlar yaşanabilir. Bu tarz örnekler, işlevselliği ciddi anlamda bozabilir ve çıkılmaz bir noktaya gelebilir. Bu da, işe geç kalma ya da işe hiç gitmeme gibi durumlara yol açabilir. Bu noktada, yani bu noktaya gelmeden önce, geleceğinizi hissediyorsanız, destek almakta fayda vardır. Çünkü obsesif kompülsif bozukluk yani takıntılık, günlük hayatta gerçekten bizi zorlayıcı bir durum olabilir" ifadelerini kullandı.