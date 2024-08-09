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Kayseri'nin trafik güvenliği için denetimler sürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kayseri'nin trafik güvenliği için denetimler sürüyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. 2-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde bin 131 sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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