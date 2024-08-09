Kayseri'nin trafik güvenliği için denetimler sürüyor
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. 2-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde bin 131 sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.