Kayseri'nin Turizm Zirvesi: Soğanlı Vadisi Kapadokya'ya Katıldı!

Kayseri milletvekillerinin, Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy ve Dursun Ataş'ın Ankara'daki yoğun diplomasi trafiği, kentin turizm potansiyelini artırmak adına meyvelerini vermeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Kayseri’de düzenlenecek 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali müjdesi, bu olumlu gelişmelerin sadece bir kısmı. Şimdi de Soğanlı Vadisi'nin Kapadokya Alanı'na dahil edilmesi, bölgenin turizm sektöründe yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Kapadokya Alan Başkanlığı’nın planlı kalkınma stratejileri ile Soğanlı ve Erdemli Vadisi, yatırımcılar ve ziyaretçiler için cazibe merkezi haline gelecek. Resmi gazetede yayımlanan bu karar, Kayseri'nin turizm alanındaki hedefleri için heyecan verici bir adım olarak kaydedildi.