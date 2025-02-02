Kayseri'nin Ulu Cami-i Kebir'inde Asırlık 7 Tuğlanın Hikayesi

7 Tuğlanın Duygu Yüklü Hikayesi

Cami-i Kebir Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Ömer Faruk Çarşıbaşı, Cami-i Kebir’in 7 tuğla hikayesini şöyle anlattı: "1134 yılında Melik Muhammed Gazi, caminin yapımına kimse yardım etmesin diye bir şart koydu. Ancak bir yaşlı teyze, elinde 7 tuğla ile gelip bunları kullanmalarını istedi. Ustalar, Muhammed Gazi'nin emirlerinden dolayı kullanmak istemedi ama bir usta teyzenin yalvarmalarına dayanamadı ve tuğlaları kullandı. O gece Peygamber Efendimiz, Muhammed Gazi'nin rüyasına girdi ve sabah ustaları toplayarak rüyasını anlattı. Usta, teyzenin yalvarmalarına dayanamayarak tuğlaları kullandığını söyledi ve Gazi, teyzenin elini öperek rızasını aldı."

Cami-i Kebir'in Özelliği

Çarşıbaşı, caminin yapımında şüpheli hiçbir paranın kullanılmamasının burayı özel kıldığını belirtti: "Burası Peygamber Efendimizin şefaatleri ile Cenab-ı Hakk’ın nazarını celbetmiş bir mabet. Melik Muhammed Gazi, caminin yapımında şüpheli hiçbir paranın kullanılmaması için kendi cebinden harcamış."

Tarihi ve Onarımlar

Cami-i Kebir, Kayseri şehir merkezinde yer alıyor ve Kapalıçarşı’nın yanında bulunuyor. 1135 yılında Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılan cami, 1206 yılında Melik Mehmet Gazi’nin yeğenlerinden olan Yağıbasanoğlu, Muzaffereddin Mahmud tarafından onarıldı. Ulu Cami, 1716 yılında büyük bir depremden zarar gördü ve 1723 yılında Matbah-ı Amire Emini Kayserili Hacı Halil Efendi tarafından tekrar onarıldı. Caminin yapımı sırasında yaşlı kadının bağışladığı ve duvarında kullanılan 7 tuğlanın yeri ise 7 adet kırmızı çizgi ile belirtilmiş durumda.