Kayseri Ömürspor yoluna namağlup devam ediyor

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nun lideri Kayseri Ömürspor, ilk 3 haftada aldığı 3 galibiyet ile liderliğini sürdürüyor.

Kayseri Ömürspor yoluna namağlup devam ediyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu’nun lideri Kayseri Ömürspor, ilk 3 haftada aldığı 3 galibiyet ile liderliğini sürdürüyor.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’nin yeni takımlarından biri olan Kayseri Ömürspor yoluna kayıpsız devam ediyor. B Grubu’nda mücadele eden Kayseri Ömürspor lige 5-3’luk Alsancakspor galibiyeti ile başladı. Ligin 2. haftasında Bayraktarspor’u 3-0 ile geçen Kayseri Ömürspor ligin 3. haftasında dün Yeni Mahallespor’u 2-0 mağlup etti. 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla liderlik koltuğuna oturan Kayseri Ömürspor ligin 4. haftasında deplasmanda Develi Erciyesspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-siyahlı ekip ligde oynadığı 3 maçta rakip filelere 10 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü. Son 2 maçta kalesini gole kapatan Kayseri Ömürspor geleceğe umutla bakıyor.

İHA
Kayseri Gündem

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