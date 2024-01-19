Kayseri önemli bir eğitime ev sahipliği yapacak

Kayseri önemli bir eğitim programına ev sahipliği yapacak. Acil tıp uzmanları ve Acil tıp asistanlarının katılacağı Tatdoğa Erciyes-Kapadokya Kış Eğitimi Kayseri’de gerçekleştirilecek.

Eğitime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Altıntop, kursun amacını, "Kış mevsimi ilişkili doğada meydana gelebilecek afet, kaza ve zor iklim koşulları kaynaklı hastalık ve yaralanmaların ele alınacağı, katılımcılara yetkinlikler kazandırılacağı eğitim olarak planlanmıştır" şeklinde duyurdu.

Kursun hedef kitlesinin Acil tıp uzmanları ve Acil tıp asistanları olduğunu belirten Altıntop,10-11 Şubat’ta Zoom üzerinden Teorik Derslerin verileceğini, 16,17,18 Şubat tarihlerinde ise Pratik eğitim verileceğini belirtti. Kursa kayıtların www.tatd.org.tr adresinden yaptırılabileceğini hatırlatan Altıntop, Türkiye Acil Tıp Derneği Eğitim Merkezi bölümünden de yaptırılacağını söyledi.

Altıntop, ayrıca kursa katılacakların da Kış kampçılığına uygun içlik takımı, su geçirmez pantolon, su geçirmez mont, su geçirmez eldiven ve bot, tozluk, rüzgâr geçirmez bere ve güneş gözlüğü getirmesi gerektiğini hatırlattı.