Kayseri, Organ Naklinde Yeni Bir Sayfa Açıyor

Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu’nun katılımıyla düzenlenen etkinlik, alanında uzman isimlerin bilgi paylaşımı yaptığı önemli bir platform oldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan ve diğer sağlık yöneticileri, organ naklinin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Başhekim Prof. Dr. Özcan, Kayseri'nin organ nakli alanında yükselen bir merkez haline gelme potansiyeline sahip olduğunu vurgularken, İl Sağlık Müdürü Dr. Erşan ise, bağış konusunda hem şehirde hem de ülke genelinde yeterli farkındalık seviyesine ulaşılamadığını belirtti.

Eğitim kapsamında, beyin ölümü tanısı, radyolojik incelemeler, donör bakımı, enfeksiyon yönetimi ve Türkiye’deki organ nakli sistemine dair kritik bilgiler uzmanlar tarafından aktarıldı. Sağlık çalışanlarının organ bağışına yönelik farkındalığını artırmayı amaçlayan program, Kayseri’nin bu alandaki geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olarak görülüyor.