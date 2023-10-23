Kayseri OSB, 90 milyon TL'lik asfaltı 53 Milyon TL'ye mâl etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 2023 yılı yatırım programında yer alan asfaltlama faaliyetlerinde büyük bir tasarruf sağladı.

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  • 23.10.2023 11:13
  • Güncelleme: 23.10.2023 15:15
Kayseri OSB, 90 milyon TL'lik asfaltı 53 Milyon TL'ye mâl etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 2023 yılı yatırım programında yer alan asfaltlama faaliyetlerinde büyük bir tasarruf sağladı.

2023 yılı bütçesinden en büyük payı alan hizmetlerden biri olan asfaltlama faaliyetleri için öngörülen 90 milyon TL’lik maliyet, yapılan pazarlıklar neticesinden yaklaşık yüzde 40 tasarrufla 53 milyon TL olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç tespitlerinin yapılmasının ardından asfaltlamaya ilişkin yatırım programının yürütülmeye başlandığını söyledi.

Başkan Mehmet Yalçın, “2023 yılı yatırım programımızda önemli bir başlık olarak yer alan asfaltlama çalışmalarımızı tamamlamış durumdayız. Yılın başında yaptığımız hesaplamalarla yaklaşık maliyetin 90 milyon TL olarak öngördüğümüz hizmetimizi, yaptığımız pazarlıklar sonucunda 53 milyon TL’ye kadar düşürme başarısını sağladık. Programı dahilindeki caddelerimizi kapsayan yaklaşık 20 kilometre yolumuzu yenilemek için 46 bin ton asfalt kullanıldı. Yapılan yatırımın kesinleşen maliyeti ise yaklaşık 53 milyon TL oldu. Öngördüğümüz 90 milyonluk yatırım maliyetinden yaklaşık yüzde 40 tasarruf sağlayarak, 2023 yılı planlamamız başarı ile gerçekleştirdik” dedi.

Program dâhilinde yapılan çalışmanın Kayseri OSB’deki yollarda konforun artması ve oluşabilecek kazaların en aza indirebilmesi bakımından büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Yalçın, “Kayseri OSB sınırları içindeki yollarda bakım ve onarım ve yenileme çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Yoğun kullanılan ve ihtiyaç duyulan caddelerde belirlediğimiz program dâhilinde asfalt yenileme çalışmalarımızı yaptık. Sanayicilerimizden aldığımız geri dönüşler ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi olmuştur. Çalışmalarımız sırasında sabır gösteren tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Yalçın, Kayseri OSB sınırları içinde yer alan ve ihtiyaç duyulan yolları planlamalar dâhilinde yenileyeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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