Kayseri OSB'de Nizamiye Projesinin ilki tamamlandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne giriş çıkışlarda denetimin artırılması ve güvenliğin üst seviye çıkarılması için hazırlanan yeni nizamiye projesinin ilki tamamlandı.

PAYLAŞ
  • 21.11.2023 10:58
  • Güncelleme: 21.11.2023 12:35
Kayseri OSB'de Nizamiye Projesinin ilki tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne giriş çıkışlarda denetimin artırılması ve güvenliğin üst seviye çıkarılması için hazırlanan yeni nizamiye projesinin ilki tamamlandı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, bölge sınırlarındaki nizamiye girişleri için uygulamaya aldıklarını projenin ilk aşamasının tamamlandığını söyledi. Başkan Yalçın, “Yeni nizamiyemizin sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kısa sürede Abdülhamid Han Bulvarı’nın bölgemiz sınırındaki noktasında 2. nizamiyemizin de temelini atacağız.” dedi. Başkanı Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yaşanan hırsızlık olaylarının artması ve sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda ana giriş noktalarında nizamiye kurulması için çalışma yaptıklarını hatırlattı. Başkan Yalçın, projenin ilk uygulamasının tamamlandığını belirterek, “Anbar mevkiinde yaptığımız ilk nizamiye, 30 metre kanat açıklığına, 5 metre 60 santim yüksekliğe ve 4 metre genişliğe sahip bulunmaktadır. Kısa sürede 4 ana girişte nizamiyelerimizi yapmış olacağız. Bölgemiz, her giriş çıkış noktasının fiziki özelliklerine göre yeniden oluşturulacak uygulama projeleri sayesinde yeni nizamiyelerine kavuşacak. Böylelikle OSB sınırları içindeki güvenliğin etkin şekilde sağlanmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Yalçın; “Bölgemizin ana girişlerinde kurulacak yeni nizamiye yapılarımızda; plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameraları ile bölgemize giriş çıkışlarda düzen sağlamayı amaçlıyoruz. Sanayicilerimize ve bölgemizi ziyaret eden misafirlerimize zaman kaybı oluşturmadan nizamiye giriş çıkış ve kontrol düzeni sağlamak amacındayız” dedi.

Başkan Yalçın, sanayicilerin talepleri doğrultusunda yeni projeler ve hizmetler sunmaya devam ettiklerini vurgulayarak, Anbar mevkiinde hizmete giren yeni nizamiyenin bölgeye ve sanayicilere hayırlı olmasını diledi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Belediyesi'ne işçi alımı, canlı yayınla noter huzurunda kura ile belirlendi

Kocasinan Belediyesi'ne işçi alımı, canlı yayınla noter huzurunda kura ile belirlendi

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Gidecek daha çok yolumuz var'

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Gidecek daha çok yolumuz var'

Bakan Özhaseki 'İklim, Çevre ve Turizm Medya' Konferansına katılacak

Bakan Özhaseki 'İklim, Çevre ve Turizm Medya' Konferansına katılacak

Başkan Yalçın: 'Yıllık bütçemiz 8 milyar TL'

Başkan Yalçın: 'Yıllık bütçemiz 8 milyar TL'

Uyuşturucu taciri 5 kişi yakalandı

Uyuşturucu taciri 5 kişi yakalandı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'de tek, Türkiye'ye model olan proje, ülkenin geleceğine ışık tutacak'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'de tek, Türkiye'ye model olan proje, ülkenin geleceğine ışık tutacak'

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'nin Yetiştirdiği Bakanlar

Kayseri'nin Yetiştirdiği Bakanlar

Eski sevgilisinin aracına çarparak ölümüne sebep olan sanığa müebbet hapis

Eski sevgilisinin aracına çarparak ölümüne sebep olan sanığa müebbet hapis

DAHA FAZLA
Kayserispor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Kayserispor’da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere bir müjde daha

Başkan Palancıoğlu'ndan gençlere bir müjde daha

Talas'ta vergi mesaisi

Talas'ta vergi mesaisi

Talas Mevlana ve Cumhuriyet Meydanı tramvay hattında günlük 15 bin yolcuya hizmet veriliyor

Talas Mevlana ve Cumhuriyet Meydanı tramvay hattında günlük 15 bin yolcuya hizmet veriliyor

Fatih Üzüm: 'Aday adaylığı başvurusuna ilgi yoğun'

Fatih Üzüm: 'Aday adaylığı başvurusuna ilgi yoğun'