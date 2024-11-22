Kayseri OSB kışa hazır

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, kış mevsimi öncesinde tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Kayseri OSB kışa hazır
Kayseri GündemEditör

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, kış mevsimi öncesinde tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB sanayicisine 7/24 hizmet sunma düsturu ile çalıştıklarının dile getirdi. Başkan Yalçın; personel, tüm araç ve ekipmanlar ile kış şartlarına hazır olduklarını ifade ederek, sanayicilerin ve çalışanların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7/24 görev başında olacağını belirtti. Kayseri OSB içindeki tüm yollarda gerekli kontrollerin yapıldığını, 22 Haziran 2022 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 49 kilometre yeni asfaltlama işleminin bitirildiğini vurgulayan Başkan Yalçın; "2024 yılı için asfaltlama programımızı başarıyla tamamladık. Yaptığımız asfalt yenileme sayesinde yollarımız kış şartlarında daha güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca, kaldırım yenileme ve asfalt yollardaki ufak çaplı yıpranmaların tamirat ve yama işlemlerine de aralıksız devam ediyoruz” dedi. Kış aylarında kar yağışı ve buzlanmaya bağlı trafik aksamalarının yaşanmaması için de hazır olduklarını belirten Başkan Yalçın, tuzlama yapan araçların ve ekipmanlarının bakımlarının yapılarak hazır hale getirildiğini, bunun yanı sıra tuz stoklarının ise yeterli düzeyde bulunduğunu söyledi.

Başkan Yalçın; karşılaşılabilecek aksaklıkların kısa sürede giderilebilmesi için bölge müdürlüğünün 0 352 321 11 00 numaralı telefonuna ya da 0 552 321 11 00 numaralı whatsapp hattına ihbarda bulunulabileceğini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

MHP İl Başkanı Kalın: 'MHP Kayseri'nin en büyük partisidir'
MHP İl Başkanı Kalın: 'MHP Kayseri'nin en büyük partisidir'
AGÜ'de 'Macarların Mimari Tasarımları Türkiye'de' Sergisi
AGÜ’de "Macarların Mimari Tasarımları Türkiye'de" Sergisi
Milletvekil Ataş'dan Gönüllü Kuruluşlara Ziyaret
Milletvekil Ataş’dan Gönüllü Kuruluşlara Ziyaret
Hacılar Belediyesi 'Altyapı Karnesi'ni açıkladı
Hacılar Belediyesi 'Altyapı Karnesi'ni açıkladı
5 Kilo uyuşturucuyu çatı katına zulaladı ama: Polisten kaçamadı
5 Kilo uyuşturucuyu çatı katına zulaladı ama: Polisten kaçamadı
Kayseri'de kaçakçılara yönelik 'huzur' operasyonu: 79 bin makaron ele geçirildi
Kayseri'de kaçakçılara yönelik 'huzur' operasyonu: 79 bin makaron ele geçirildi