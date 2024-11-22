Kayseri OSB kışa hazır

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, kış mevsimi öncesinde tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB sanayicisine 7/24 hizmet sunma düsturu ile çalıştıklarının dile getirdi. Başkan Yalçın; personel, tüm araç ve ekipmanlar ile kış şartlarına hazır olduklarını ifade ederek, sanayicilerin ve çalışanların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin 7/24 görev başında olacağını belirtti. Kayseri OSB içindeki tüm yollarda gerekli kontrollerin yapıldığını, 22 Haziran 2022 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 49 kilometre yeni asfaltlama işleminin bitirildiğini vurgulayan Başkan Yalçın; "2024 yılı için asfaltlama programımızı başarıyla tamamladık. Yaptığımız asfalt yenileme sayesinde yollarımız kış şartlarında daha güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca, kaldırım yenileme ve asfalt yollardaki ufak çaplı yıpranmaların tamirat ve yama işlemlerine de aralıksız devam ediyoruz” dedi. Kış aylarında kar yağışı ve buzlanmaya bağlı trafik aksamalarının yaşanmaması için de hazır olduklarını belirten Başkan Yalçın, tuzlama yapan araçların ve ekipmanlarının bakımlarının yapılarak hazır hale getirildiğini, bunun yanı sıra tuz stoklarının ise yeterli düzeyde bulunduğunu söyledi.

Başkan Yalçın; karşılaşılabilecek aksaklıkların kısa sürede giderilebilmesi için bölge müdürlüğünün 0 352 321 11 00 numaralı telefonuna ya da 0 552 321 11 00 numaralı whatsapp hattına ihbarda bulunulabileceğini sözlerine ekledi.