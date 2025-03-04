Kayseri OSB Teknik Koleji'nden İstihdama Büyük Katkı

Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştirmek amacıyla çeşitli alanlarda kurslar düzenlenecek. Bu kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Eduser ve Expertise France tarafından yürütülen program çerçevesinde gerçekleşecek.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirilmesi için iş garantili kursların açılacağını belirtti. Bu kurslar, mobilyacılık, kaynakçılık, terzilik, mobilya döşemeciliği, yatak kapamacılığı ve CNC operatörlüğü gibi alanlarda düzenlenecek. Başkan Yalçın, “18-45 yaş arası yetişkinlerin sanayicilerimizin ihtiyacı olan meslek dallarında eğitilerek istihdam sağlanması amaçlanmaktadır,” dedi.

Kayseri OSB Teknik Koleji’nde Eğitim ve İşbaşı Programları

Başkan Yalçın, Kayseri OSB Özel Teknik Koleji’nde öğrencilerin haftanın 3 günü fabrikalarda işbaşı eğitimi aldığını ve mezun olan öğrencilerin %70’inin kısa sürede iş bulduğunu vurguladı. Yalçın, “Yeni programımızla kolej öğrencilerimiz dışında meslek sahibi olmak isteyenlere de kapılarımızı açıyoruz. Bu bizim için büyük bir sevinç kaynağıdır,” ifadelerini kullandı.

AB Destekli Programın Ayrıntıları

Başkan Yalçın, İMEP’in Türkiye’nin 14 ilinde uygulandığını ve program bütçesinin 44 milyon Euro olduğunu belirtti. Programdan Türk vatandaşlarının yanı sıra uluslararası koruma ve geçici koruma altındaki yabancıların da faydalanabildiğini kaydetti. Kursiyerlere 450 TL günlük harçlık verileceğini ve kurslarda kullanılan malzeme-materyallerin ve eğitmen ücretlerinin İMEP tarafından karşılanacağını açıkladı.

İşletme sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kurslar açılacak ve eleman yetiştirilecek. Kurs programına katılmak isteyenler, 05056415555 numaralı telefondan veya Kayseri OSB Özel Teknik Koleji’nden bilgi alabilirler. Kayseri OSB, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirilmesi için atılacak adımları sürdürecek.