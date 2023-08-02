Kayseri OSB'ye hastane yapılacak

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, organize sanayi bölgesinin nüfusunun 100 bine yaklaştığını ve bu nüfusa hizmet verecek bir hastane yapmayı planladıklarını söyledi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın; göreve geldiklerinden itibaren organize sanayi bölgesinin kredi borçlarını ödediklerini ve şuanda hizmet yapar hale geldiklerini kaydederek projeler hakkında bilgiler verdi. Yıllardır boş duran binayı hastane olarak düzenleyerek organize sanayi bölgesine kazandırmayı planladıklarını ifade eden Başkan Yalçın; "Organize Sanayi Bölgesi’ni 24 Haziran 2022 tarihinde yapılan seçimli genel kurulla devraldık. Sanayicimiz bize teveccüh etti, hizmetkârlık görevini verdi. Devraldığımızda organize sanayi bölgemizin kredi borçları vardı. Devraldıktan sonra bütün kredi borçlarını ödedik. Şuanda organize sanayi bölgemiz artı durumda, temel atacak şekilde artı duruma geçmiştir. Elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Sanayicimize hizmet etmek istiyoruz. Bir hastane projemiz var. Hemen organize sanayi bölgemizin karşısında yıllardır boş olan bir binamız var. Biz bu binayı hastane şekline dönüştürmek istiyoruz. Neden hastaneye dönüştürmek istiyoruz? Organize sanayi bölgemiz 22 milyon metrekare, 1457 tane elektrik abonesi olan sanayicimiz var. Bundan dolayı da diyoruz ki; 1500’e yakın fabrikamız, sanayicimiz var. Haliyle bu kadar fabrika olunca 100 bine yakın çalışan bir nüfus var. Yani Orta Anadolu’da küçük bir şehir nüfusuna tekabül ediyor. 100 bine yakın nüfus olunca da hastanenin olması gerekliliğini gördük. Buradaki boş duran binamızı organize sanayi bölgemize hastane olarak kazandırmak istiyoruz. Çünkü burada çalışan 100 bine yakın insanların çarşı merkezine gitmeleri bizlere zaman açısından büyük bir kayıp olarak yansıyor. Bizler de diyoruz ki; hemen organize sanayi bölgemizin içinde hastanemiz olsun, burada çalışanlarımız herhangi bir sağlık sorunu olduğunda buraya gitsinler ve gerekli ihtiyaçlarını burada görsünler istiyoruz" dedi.

"Sanayicimizin sağlık sorunlarını bu merkez halledecek"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan’a destekleri için teşekkürlerini ileten Başkan Mehmet Yalçın; "Şuanda binamız hazır. Biz bu binamızda gerekli düzenlemeyi yapacağız. Sayın valimiz bize destek verdi, İl Sağlık Müdürümüz ile istişare ettik, gereken doktor ve hemşireleri gönderecek. Burası sanayicimizin, çalışanlarımızın sağlık sorunlarını halledeceği bir merkez haline gelecek inşallah" diye konuştu.