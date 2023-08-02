Talasgücü Belediyespor'da iki imza

TFF 3. Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, dış transferde Kerem Ersin ve Yusuf Efe Yaman’ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’da, iki transfer birden. Tarihinde ilk kez 3.Lig’de mücadele etmeye hazırlanan sarı lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Talasgücü Belediyespor bir yandan da takıma takviye yapmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler geride kalan sezon Boluspor’da forma giyen Kerem Ersin ve Kocaelispor’da forma giyen Yusuf Efe Yaman’ı renklerine bağladı. Her iki oyuncu da Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı ve ardından takıma dahil olarak çalışmalara başladılar.

Talasgücü Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “ Geçen sezon Boluspor forması giyen 2003 doğumlu forvet oyuncusu Kerem Ersin ve Kocaelispor ile TFF 2. Lig şampiyonluğu yaşayan 2004 doğumlu forvet oyuncusu Yusuf Efe Yaman ile sözleşme imzaladık. Takımımıza ve oyuncularımıza hayırlı olsun” denildi.