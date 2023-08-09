Kayseri OSB Yönetimi MÜSİAD heyetleriyle istişare toplantısında buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri ve Sakarya Şubelere üyesi iş insanları, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen istişare toplantısının konuğu oldu.

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  • 09.08.2023 15:32
  • Güncelleme: 09.08.2023 16:09
Kayseri OSB Yönetimi MÜSİAD heyetleriyle istişare toplantısında buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri ve Sakarya Şubelere üyesi iş insanları, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen istişare toplantısının konuğu oldu.

MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetimi ile MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantı öncesinde Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi tarafından karşılandı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu üyesi Mehmet Yusuf Sarıalp ve Bölge Müdürü Abdulmenap Esko tarafından konuk edildi. İstişare toplantısının açılışında konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi. Başkan Yalçın, Kayseri’nin mobilya ve çelik kapı sektörlerinde Türkiye’nin lideri konumunda bulunduğun altını çizerek, Kayseri OSB’de her alanda üretim faaliyetleri yürütüldüğünü kaydetti.

Başkan Yalçın MÜSİAD Sakarya heyetini Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde konuk etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, buna vesile olan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetimine de ayrıca teşekkür etti.

MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu’nun kısa teşekkür konuşması yaptığı istişare toplantısı sonrasında karşılıklı hediye takdimi yapıldı. İstişare toplantısı, heyetlerin beraber fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

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İHA

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