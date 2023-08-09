Melikgazi, Hisarcık Murat Han Kuran Kursu'nun temelini atacak

Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Mahallesi’nde 220 metrekare alan üzerinde 2 katlı olarak hizmet verecek olan Hisarcık Murat Han Kuran Kursu’nun 10 Ağustos Perşembe günü saat 18.30’da temel atma törenini gerçekleştirecek.

Melikgazi’de yapılan projeler içinde çocukların eğitimine ve gelişimine büyük önem verdiklerini dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kuran Kursu’ndaki çocukların, dini eğitimlerini alırken aynı zamanda sosyal etkinliklere katılmalarının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Kuran Kurslarımızda sadece dini eğitimler verilmiyor. Kişisel ve bedensel gelişimlerini destekleyen eğitimlerin yanı sıra yeteneklerini geliştirebilecek kurslarda veriliyor. Nesillerimizi güzel yetiştirmemiz lazım. Bizde bu yönde güzel tesisler yapıyoruz. Bu güzel hizmeti yapan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Dolayısıyla çocuklarımızın temelini iyi atmak lazım. Geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmeliyiz.” İfadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “İnşallah burası şehrimize, ilçemize, insanlığa hayırlı hizmetler yapacak nesillerin yetişmesine vesile olur. Hisarcık Mahallemizde yapacağımız Hisarcık Murat Han Kuran Kursu’nun içerisinde hem yetişkinler aynı zamanda çocuklar için derslikler, kurs alanları çok maksatlı salon ve çocuk oyun alanları bulunmakta. Kur’an kursumuzun şimdiden hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyor, 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceğimiz temel atma törenine saat 18.30’da tüm hemşehrilerimi bekliyorum.” dedi.