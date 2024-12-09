Kayseri oylarının etnik kökeni: Nişanyan analizi

Sevan Bedros Nişanyan, Kayseri'nin 2024 seçimlerinde kullanılan oyların, bölgedeki etnik toplulukların yoğunluklarına paralel bir şekilde dağıldığını ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi.

Nişanyan’ın çalışmasına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oyları, Kayseri'deki Çerkes ve Kürt-Alevi nüfus yoğunluklarıyla birebir örtüşüyor.

Kayseri'deki 2024 Seçim Oylamaları, Etnik Yapı ile Çarpıcı Paralellik Gösteriyor

Araştırmada, CHP'nin Kayseri’de aldığı yüksek oy oranlarının, özellikle bu etnik grupların yoğun olduğu bölgelerde daha belirgin olduğu vurgulandı. Nişanyan, bu verileri incelediğinde, bölgenin etnik yapısının seçim sonuçlarıyla önemli bir ilişki gösterdiğini belirtti.

Kayseri'nin sosyal yapısının, 2024 seçimlerine yansıyan bu etnik oy farklılıkları, özellikle yerel siyasetin nasıl şekillendiğine dair yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Nişanyan, etnik yapı ile siyasi tercihlerin bu şekilde örtüşmesinin, bölgesel kimliklerin ve toplumsal yapının seçimlerdeki etkisini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bu çalışma, hem etnik kimlikler hem de siyasi eğilimler arasındaki bağların daha derinlemesine analiz edilmesine olanak tanıyor. Kayseri'deki bu etnik temelli oy dağılımı, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki seçim dinamiklerini anlamak adına önemli ipuçları sunuyor.

Aynı zamanda Kayseri şehrinin doğusunda CHP ve MHP'nin oylarının çokluğu, batısında ise Ak Parti'nin oylarının çoğunlukta olamsı dikkatleri çekiyor.