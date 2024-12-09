Diyabetli çocuklara büyük destek: Vali Çiçek, Cumhurbaşkanına teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tip 1 Diyabet hastası çocuklar için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını geri ödeme listesine alınması kararı üzerine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Valilik görevlerimde birçok meslektaşımla beraber çocuklarımızın ağrı verici iğnelerden kurtulması için çalışmalar yapmıştık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla beraber çocuklarımızın sensörlü glikoz ölçüm cihazlarının SGK geri ödeme kapsamına alınması haberini aldık. Bu muhteşem haber için Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.