'Kayseri Pancar Çiftçisi'nin Ruhuna Fatiha!'

'Kayseri Pancar Çiftçisi'nin Ruhuna Fatiha!'
Kayseri'de Pancar Ekicileri Kooperatifi (Kayseri Şeker) Üyeleri, pancar kotalarının iptal edilmesine tepki gösterdi. Kotası silinen çiftçiler haklarını arayacaklarını söyleyerek kendi cenaze namazlarını kıldı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi (Kayseri Şeker) Üyeleri pancar kotalarının iptal edilmesine tepki gösterdi. Kotası silinen çiftçiler haklarını arayacaklarını söyleyerek: “Bugün kendi cenaze namazımızı kılmaya geldik” dedi. Çiftçiler ‘Kayseri Pancar Çiftçisi’ yazılı tabutun önünde ”bu da pancar çiftçisinin öldüğünün gerçeği, diri halde kendi namazımı kılmak için niyet ettik. Çiftçimize Allah rahmet eylesin” diyerek cenaze namazı kıldı.