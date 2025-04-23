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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 28 Mayıs'ta Genel Kurul'a gidiyor

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurul tarihini 28 Mayıs olarak belirledi. Mevcut Başkan Hüseyin Akay ve Başkan Adayı Ömer Demir'in listelerinin yarışacağı Genel Kurulun RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 28 Mayıs'ta Genel Kurul'a gidiyor

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurula gidiyor. Mevcut Başkan Hüseyin Akay ve Başkan Adayı Ömer Demir’in listelerinin yarışacağı Genel Kurul ise RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda 28 Mayıs 2025 saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

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