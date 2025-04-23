6.2'lik Deprem Korkuttu: İstanbul ve Çevresinde Deprem Endişesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekiplerin sahada detaylı incelemeler yaptığını ve şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını duyurdu. İstanbul Valiliği ise kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını açıkladı.

Deprem sonrası yapılan değerlendirmelerde can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. İlk anlardan itibaren başlatılan saha taramaları sonucunda yerleşim alanlarında bina çökmesi yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca altyapı ve enerji hatlarında herhangi bir soruna rastlanmadı.

Bakan Yerlikaya, vatandaşlara resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeleri çağrısında bulunarak, sosyal medya ve diğer platformlarda dolaşan teyitsiz haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten yetkililer, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini duyurdu.