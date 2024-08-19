Yozgat'ta trafik kazası: 8 yaralı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yozgat'ta trafik kazası: 8 yaralı
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Saraykent ilçesi E-88 karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. H.B.C. yönetimindeki 66 AN 486 plakalı pikap, S.T. idaresindeki 66 ACU 443 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar Saraykent ve Sorgun ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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