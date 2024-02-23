Kayseri Pastırması Avrupa Birliği İşaret Tescili Kazanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Atlas Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen ve toplamda 500 firma ve bin 900 firmanın katılmış olduğu 19’uncu Tarım Fuarı’nı etkinliğin ikinci gününde ziyaret etti.

Fuarda stantları gezen Bakan Yumaklı, hem sektör temsilcileriyle bir araya geldi hem de stantları gezerek modern ekipman ve araçları inceledi. Fuar; 25 Şubat Pazar gününe kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Kayseri pastırmasının da Avrupa Coğrafi İşaret Tescili üzerine başvuru da yapıldığını belirten Bakan Yumaklı, hukuki prosedürlerin de çözülmesiyle birlikte Kayseri pastırmasına Avrupa Birliği İşaret Tescili kazandırılacağını da söyledi.

Kayseri’de bitkisel üretimin 2,5 kat, süt üretiminin de 3 kat artış gösterdiğini söyleyen Bakan Yumaklı, “Kayseri’de deniz olmamasına rağmen balık üretimi de yapılıyor. 2023’te yıl sonu itibariyle 1,7 milyar dolar ihracata ulaşıldı, tabii ki bu rakamlar Kayseri’nin bütün potansiyelini yansıtmamaktadır. 2023 yılı genel tarımsal ürün ihracatımız ise 31 milyar dolara ulaştı. Daha da fazlasını üretmek adına çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.