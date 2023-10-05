Kayseri Polisi 10 Bin Üniversiteliyi Bilgilendirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bilgilendirme çalışmalarında 10 bin üniversite öğrencisine 15 bin 600 broşür dağıtıldı.

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  • 05.10.2023 16:55
  • Güncelleme: 05.10.2023 17:03
Kayseri Polisi 10 Bin Üniversiteliyi Bilgilendirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bilgilendirme çalışmalarında 10 bin üniversite öğrencisine 15 bin 600 broşür dağıtıldı.

Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde üniversite öğrencilerine yönelik önleme ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Kurulan stantlarda Eylül ve Ekim ayı içerisinde yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşıldı. Üniversite öğrencilerine ekipler tarafından 15 bin 600 bilgilendirici broşür dağıtıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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