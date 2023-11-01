Kayseri polisi 10 günde 56 hırsızlık olayını aydınlattı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından son 10 günde yapılan çalışmalarda, 56 hırsızlık olayı aydınlatıldı.
- 01.11.2023 19:42
- Güncelleme: 02.11.2023 16:53
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından son 10 günde yapılan çalışmalarda, 56 hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından son 10 günde yapılan çalışmalarda faili meçhul 56 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ayrıca ekiplerin çalışmalarında 50 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 20 şüpheli de tutuklandı.
İHA
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