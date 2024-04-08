Kayseri polisi kaçakçılara göz açtırmadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 27 kişi yakalandı.

Kayseri polisi kaçakçılara göz açtırmadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 27 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 240 adet kol saati, 18 adet güneş gözlüğü, 1 adet sahte çek ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 3 olay çerçevesinde 27 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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