Uyuşturucu tacirlerine 1 haftada 30 operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada 30 operasyon gerçekleştirilirken, 65 kişi hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu tacirlerine 1 haftada 30 operasyon
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada 30 operasyon gerçekleştirilirken, 65 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 30 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 65 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken 18 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda narkotik madde, uyuşturucu ve uyarıcı hapların yanı sıra 2 adet tabanca, 3 adet tüfek, 26 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde

devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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