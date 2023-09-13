Kayseri polisinden 'huzur' uygulaması: 193 park kontrol edildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 193 park kontrol edildi.
- 13.09.2023 09:23
- Güncelleme: 13.09.2023 12:02
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda; 193 park kontrol edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik kent genelinde eş zamanlı uygulama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda: 986 şahıs ve 208 araç sorgulanırken, 82 iş yeri, 11 oyun salonu, 193 park ile 9 metruk bina kontrol edildi.
Uygulamaların devam edeceği belirtildi.
İHA
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